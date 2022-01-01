Галопом по Европе (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В далеком 2000-ом году Хуан, Пепо, Роже и Коста на пороге взрослой жизни мечтали об отвязном путешествии через всю Европу, но их приключение закончилось, как и их дружба, из-за неожиданного инцидента. Спустя двадцать лет трое из них встречаются вновь в кабинете у нотариуса и узнают, что Хуан, скончавшийся после тяжелой болезни, завещал им целое состояние в 600 000 евро, но только с одним условием: друзья должны завершить начатое путешествие и взять урну с его прахом с собой. И вот трое совершенно чужих друг другу сорокалетних мужчин, принадлежащих к разным социальным слоям, отправляются в то приключение, о котором они мечтали в юности. Но сон в ночных поездах, танцы до утра, алкоголь и дешевая еда — всё то, что раньше казалось увлекательным и заманчивым, теперь становятся для них настоящим испытанием.



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