Галопом по Европе (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В далеком 2000-ом году Хуан, Пепо, Роже и Коста на пороге взрослой жизни мечтали об отвязном путешествии через всю Европу, но их приключение закончилось, как и их дружба, из-за неожиданного инцидента. Спустя двадцать лет трое из них встречаются вновь в кабинете у нотариуса и узнают, что Хуан, скончавшийся после тяжелой болезни, завещал им целое состояние в 600 000 евро, но только с одним условием: друзья должны завершить начатое путешествие и взять урну с его прахом с собой. И вот трое совершенно чужих друг другу сорокалетних мужчин, принадлежащих к разным социальным слоям, отправляются в то приключение, о котором они мечтали в юности. Но сон в ночных поездах, танцы до утра, алкоголь и дешевая еда — всё то, что раньше казалось увлекательным и заманчивым, теперь становятся для них настоящим испытанием.
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Информация
Рейтинг
- ФГРежиссёр
Фернандо
Гарсиа-Руис Рубио
- ХЛАктёр
Хулиан
Лопес
- ЭСАктёр
Эрнесто
Севилья
- АВАктёр
Артуро
Вальс
- ДФАктриса
Дафна
Фернандес
- АМАктриса
Ана
Милан
- ХААктёр
Хорди
Агилар
- АФАктриса
Алисия
Фернандес
- АБАктриса
Арета
Боладо
- АБАктриса
Альба
Б�ерсабе
- АГАктёр
Аарон
Гомес
- ДМСценарист
Давид
Маркес
- ММПродюсер
Мигель
Менендес де Субиллага
- СДПродюсер
Серджо
Диаз
- СЛХудожница
Сайоа
Лара