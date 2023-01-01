Империя (фильм, 2023) смотреть онлайн

Историческая драма из Дании о двух чернокожих женщинах, оказавшихся по разные стороны восстания.



1848 год. Остров Санта-Крус стал центральной точкой разрастающейся Датской колониальной империи. Анна Хигор и Петрина — чернокожие женщины, но их судьбы сложились по-разному. Анна свободна, богата и погружена в странный роман с датским губернатором. В пригородной резиденции она управляет своим богатством и держит рабов. В их числе и Петрина, которая на первый взгляд вполне довольна жизнью. Кажется, все идет как нельзя лучше, пока на званом обеде не начинают обсуждать страшное — возможное восстание рабов. Зреющее народное недовольство вот-вот выльется в противостояние.



