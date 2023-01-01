Учитель, обещавший море (фильм, 2023) смотреть онлайн

В тяжелые времена перед испанской Гражданской войной учитель-атеист призывает детей мыслить за рамками привычного мировоззрения, но навлекает на себя гнев консерваторов. Фильм «Учитель, обещавший море» — байопик о новаторе, ставшем жертвой диктаторского режима.



2010 год. Девушка по имени Ариадна продолжает дело своего умирающего деда, который хотел узнать судьбу отца, пропавшего в 30-е годы во время бушевавшей в Испании Гражданской войны. Ариадне становится известно, что прадед в детстве был учеником Антонио Бенайджеса, преподавателя с новаторским подходом. Когда-то он приехал в глухую деревню, чтобы привить детям настоящее любопытство, стремление к творчеству и неподдельный интерес к окружающему миру. Бенайджес говорил, что когда-нибудь покажет им море, и даже позволил выпускать собственные книжки на ручном печатном станке. Однако на горизонте была Гражданская война, и молодой учитель быстро стал врагом для тех, кто не принимал его нестандартный подход.



Больше о судьбе Бенайджеса вы узнаете из драмы «Учитель, обещавший море» 2023 года



