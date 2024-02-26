Мечты робота
Wink
Фильмы
Мечты робота
8.62023, Robot Dreams
Мультфильм, Фантастика102 мин18+
Меланхоличный пес покупает робота, чтобы победить одиночество. Трогательная история о дружбе с номинацией на «Оскар»
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Мечты робота (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

В заселенном антропоморфными животными Нью-Йорке одинокий пес покупает робота, чтобы победить одиночество. Красочные «Мечты робота» — мультфильм, номинированный на «Оскар» за лучшую анимационную полнометражку.

1980-е, Манхэттен. Здесь снуют по своим делам ходящие на двух лапах животные, а среди них — меланхоличный пес. Он живет один в маленькой квартире и мечтает о настоящей дружбе. Однажды Пес видит рекламу робота, готового стать для своего хозяина лучшим приятелем. Пес незамедлительно делает заказ, и металлический друг заставляет его жизнь играть новыми красками. Однако, когда робот ржавеет, Псу приходится расстаться с товарищем, и теперь им обоим приходится учиться жить порознь.

Сумеют ли они сохранить свою дружбу, расскажет мультфильм «Мечты робота» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Испания, Франция
Жанр
Комедия, Фантастика, Мультфильм, Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb