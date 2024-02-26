Мечты робота (фильм, 2023) смотреть онлайн

В заселенном антропоморфными животными Нью-Йорке одинокий пес покупает робота, чтобы победить одиночество. Красочные «Мечты робота» — мультфильм, номинированный на «Оскар» за лучшую анимационную полнометражку.



1980-е, Манхэттен. Здесь снуют по своим делам ходящие на двух лапах животные, а среди них — меланхоличный пес. Он живет один в маленькой квартире и мечтает о настоящей дружбе. Однажды Пес видит рекламу робота, готового стать для своего хозяина лучшим приятелем. Пес незамедлительно делает заказ, и металлический друг заставляет его жизнь играть новыми красками. Однако, когда робот ржавеет, Псу приходится расстаться с товарищем, и теперь им обоим приходится учиться жить порознь.



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