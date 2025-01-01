Вундеркинд (фильм, 2025) смотреть онлайн

Необычайно умный мальчик с талантом к музыке вынужден жить со своим отцом-актером, которого до этого никогда в жизни не видел. Трогательная семейная драма «Вундеркинд» — фильм из Испании об эмоциональной связи родителей и детей.



Аутичному мальчику Вольфгангу всего десять лет, но у него необычайно высокий IQ и талант к игре на пианино. Оставшись без матери, он вынужден поселиться у отца — неудачливого актера по имени Карлес, не участвовавшего в воспитании сына. Мужчина пытается ответственно подойти к родительству, однако Вольфганг считает его глупым и безнадежно рассеянным. Втайне от отца мальчик начинает готовиться к поступлению в знаменитую парижскую академию — ту самую, где училась его мать. Карлес узнает об этом и теперь должен сделать выбор: желание сына или собственная актерская карьера.



Удастся ли Вольфгангу и Карлесу найти общий язык и стать настоящей семьей, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Вундеркинд» (2025) онлайн на Wink.



Вундеркинд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.