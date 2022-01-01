Венецияфрения (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Компания испанцев — Иса, Сусана, Аранца, Хави и Хосе — прибывает в Венецию, чтобы хорошенько погулять на девичнике Исы. Сначала ребята сталкиваются с навязчивым и неприятным ряженым в костюме шута Ригол�етто, а вечером, будучи основательно навеселе, отправляются на закрытую вечеринку. С утра приятели не обнаруживают Хосе и что ещё более странно — не могут предоставить полиции доказательства его существования. А в это время Риголетто убивает случайных туристов на улице, выставляя это как спланированное представление.
Венецияфрения смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Алекс
де ла Иглесиа
- Актриса
Ингрид
Гарсия Йонсон
- Актриса
Сильвия
Алонсо
- ГБАктриса
Гоизе
Бланко
- НИАктёр
Николас
Иллоро
- АБАктёр
Альберто
Банг
- Актёр
Энрико
Ло Версо
- КФАктёр
Козимо
Фуско
- КМАктриса
Катерина
Мурино
- АДАктёр
Армандо
Де Рацца
- НРАктёр
Нико
Ромеро
- ДДАктёр
Джанкарло
Джудика Кордилья
- СФАктёр
Стефано
Феррари
- ХГСценарист
Хорхе
Геррикаэчеварриа
- Сценарист
Алекс
де ла Иглесиа
- Продюсер
Алекс
де ла Иглесиа
- КБПродюсер
Каролина
Банг
- РБПродюсер
Роке
Баньос
- АДПродюсер
Ариенс
Дамси
- ХЛХудожник
Хосе
Луис Аррисабалага
- БХудожник
Бьяффра
- ДГМонтажёр
Доминго
Гонсалес
- ПРОператор
Пабло
Россо
- РБКомпозитор
Роке
Баньос