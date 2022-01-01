Венецияфрения (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Компания испанцев — Иса, Сусана, Аранца, Хави и Хосе — прибывает в Венецию, чтобы хорошенько погулять на девичнике Исы. Сначала ребята сталкиваются с навязчивым и неприятным ряженым в костюме шута Ригол�етто, а вечером, будучи основательно навеселе, отправляются на закрытую вечеринку. С утра приятели не обнаруживают Хосе и что ещё более странно — не могут предоставить полиции доказательства его существования. А в это время Риголетто убивает случайных туристов на улице, выставляя это как спланированное представление.







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