Границы безумия
Wink
Фильмы
Границы безумия
6.42022, Upon Entry
Триллеры73 мин18+
Пограничный контроль в аэропорту превращается в допрос с пристрастием. Камерный триллер о семейной паре с мрачными секретами
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Границы безумия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Испанская пара оказывается на допросе в аэропорту США, где обнаруживаются тайны, о которых оба предпочли бы промолчать. Камерный триллер, привлекший зрителей международных фестивалей.

Диего и Елена летят из Барселоны в Соединенные Штаты, где хотят начать новую жизнь. Однако их планам не суждено сбыться: на паспортном контроле их по неизвестной причине останавливают офицеры пограничной службы и уводят на беседу. Там Диего и Елену начинают подробно расспрашивать об их отношениях, о том, как именно они получили визу и что находится у них в багаже. Кажется, полицейские уверены, что испанской паре есть что скрывать. Время идет, голод и жажда дают о себе знать, и многие секреты всплывают на поверхность.

Удастся ли героям вновь оказаться на свободе, вы узнаете, если будете смотреть «Границы безумия» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Границы безумия»

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