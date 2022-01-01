Границы безумия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Испанская пара оказывается на допросе в аэропорту США, где обнаруживаются тайны, о которых оба предпочли бы промолчать. Камерный триллер, привлекший зрителей международных фестивалей.



Диего и Елена летят из Барселоны в Соединенные Штаты, где хотят начать новую жизнь. Однако их планам не суждено сбыться: на паспортном контроле их по неизвестной причине останавливают офицеры пограничной службы и уводят на беседу. Там Диего и Елену начинают подробно расспрашивать об их отношениях, о том, как именно они получили визу и что находится у них в багаже. Кажется, полицейские уверены, что испанской паре есть что скрывать. Время идет, голод и жажда дают о себе знать, и многие секреты всплывают на поверхность.



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