Как соблазнить девушку, или о чем говорят мужчины (фильм, 2022) смотреть онлайн

Поездка в одном автомобиле четырех незнакомцев — троих мужчин и девушки — оборачивается опасным приключением. Захватывающая комедия «Как соблазнить девушку, или О чем говорят мужчины» — фильм о самом неловком путешествии в каршеринге от режиссера «Ведьм из Сугаррамурди» и «Дикой истории».



Хулиану уже за 50, он разведен и подрабатывает, развозя пользователей известного приложения для поиска попутчиков. Последние несколько месяцев у него появилась постоянная пассажирка Лорена, которая регулярно ездит из Бильбао в Мадрид. Хулиан влюблен в нее без памяти и для следующей их совместной поездки приготовил эмоциональное признание. Однако, когда наступает решающий момент, его планы нарушают два других пассажира: красавчик Серхио и аферист Родриго. Первый моментально располагает к себе Лорену, а второй, кажется, вобрал в себя самые отвратительные черты, которые только есть в людях. Вскоре Хулиан понимает, что ничем хорошим их поездка не закончится.



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