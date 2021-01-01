Клуб безработных (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Разговорная испанская комедия о четырех друзьях без постоянной работы, которые собираются в баре обсудить свое непростое положение. Каждый день в один и тот же бар приходит компания приятелей. Они пь�ют пиво и обсуждают, насколько несправедлива их жизнь: работы нет и не предвидится, а как исправить положение — неизвестно. Вот только правду из них говорят только трое, а четвертый лишь притворяется обездоленным. Какие он преследует цели, узнаете, когда будете смотреть фильм «Клуб безработных» (2021) в видеосервисе Wink онлайн.



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