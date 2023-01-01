Wink
Фильмы
Клуб безработных
Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб безработных»

Актёры и съёмочная группа фильма «Клуб безработных»

Режиссёры

Давид Маркес

Давид Маркес

David Marqués
Режиссёр

Актёры

Карлос Аресес

Карлос Аресес

Carlos Areces
АктёрFernando
Фернандо Техеро

Фернандо Техеро

Fernando Tejero
АктёрJesús
Адрия Кольядо

Адрия Кольядо

Adrià Collado
АктёрBenavente
Эрик Франсес

Эрик Франсес

Eric Francés
АктёрEl Negro
Антонио Ресинес

Антонио Ресинес

Antonio Resines
АктёрSr. Luna
Кармен Руис

Кармен Руис

Carmen Ruiz
АктрисаDiana
Хавьер Ботет

Хавьер Ботет

Javier Botet
АктёрJulián
Сюзанна Мерино

Сюзанна Мерино

Susana Merino
АктрисаSocorro
Эктор Монтолиу

Эктор Монтолиу

Héctor Montoliu
АктёрCandidato
Веки Г. Велилья

Веки Г. Велилья

Veki Velilla
АктрисаFlora

Сценаристы

Давид Маркес

Давид Маркес

David Marqués
Сценарист

Монтажёры

Начо Руис Капильяс

Начо Руис Капильяс

Nacho Ruiz Capillas
Монтажёр

Композиторы

Хуанма Редондо

Хуанма Редондо

Juanma Redondo
Композитор