Российское фестивальное кино
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Российское фестивальное кино

Российское фестивальное кино

ФильмыДля детей
Постер к фильму Обе Две 2024
8.3

Обе Две

2024, 96 мин
Постер к фильму Особенности национальной больницы 2024
7.1

Особенности национальной больницы

2024, 78 мин
Постер к фильму Любовь зла 2024
8.8

Любовь зла

2024, 82 мин
Постер к фильму Лгунья 2024
7.5

Лгунья

2024, 82 мин
Постер к фильму Мухадракон 2023
8.9

Мухадракон

2023, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свет 2023
7.8

Свет

2023, 103 мин
Постер к фильму Клетка ищет птицу 2023
6.6

Клетка ищет птицу

2023, 87 мин
Постер к фильму Осьминог 2023
7.0

Осьминог

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Привет, мама 2022
5.8

Привет, мама

2022, 109 мин
Постер к фильму Дело 2021
7.2

Дело

2021, 106 мин
Постер к фильму На выдохе 2021
8.4

На выдохе

2021, 97 мин
Постер к фильму Мама, я дома 2021
7.5

Мама, я дома

2021, 104 мин
Постер к фильму Книга Моря 2021
8.0

Книга Моря

2021, 85 мин
Постер к фильму Разжимая кулаки 2021
6.7

Разжимая кулаки

2021, 96 мин
Постер к фильму На дальних рубежах 2021
7.4

На дальних рубежах

2021, 76 мин
Постер к фильму Дважды два 2021
6.4

Дважды два

2021, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Герда 2021
6.1

Герда

2021, 121 мин
Постер к фильму Купе номер 6 2021
7.0

Купе номер 6

2021, 102 мин
Постер к фильму Черный снег 2020
7.0

Черный снег

2020, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Конференция 2020
6.4

Конференция

2020, 129 мин
Постер к фильму Хэппи-энд 2020
9.0

Хэппи-энд

2020, 100 мин
Постер к фильму Дорогие товарищи! 2020
8.2

Дорогие товарищи!

2020, 120 мин
Постер к фильму Пугало 2020
8.0

Пугало

2020, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Печень или история одного стартапа 2019
7.4

Печень или история одного стартапа

2019, 86 мин
Постер к фильму Бык 2019
8.7

Бык

2019, 95 мин
Постер к фильму Конец сезона 2019
7.1

Конец сезона

2019, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Амбивалентность 2018
7.4

Амбивалентность

2018, 117 мин
Постер к фильму Война Анны 2018
7.9

Война Анны

2018, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сердце мира 2018
7.3

Сердце мира

2018, 119 мин
Постер к фильму Облепиховое лето 2018
8.3

Облепиховое лето

2018, 87 мин
Постер к фильму Кислота 2018
6.5

Кислота

2018, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Айка 2018
7.5

Айка

2018, 109 мин
Постер к фильму Заложники 2017
7.4

Заложники

2017, 99 мин
Постер к фильму Аритмия 2017
8.8

Аритмия

2017, 116 мин
Постер к фильму Девушка с косой 2017
8.0

Девушка с косой

2017, 85 мин
Постер к фильму Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов 2017
8.4

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

2017, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Три сестры 2017
7.8

Три сестры

2017, 123 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жили-были 2017
9.3

Жили-были

2017, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Его дочь 2016
8.2

Его дочь

2016, 96 мин
Постер к фильму Хармс 2016
7.3

Хармс

2016, 91 мин
Постер к фильму Хороший мальчик 2016
8.4

Хороший мальчик

2016, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Коллектор 2016
8.2

Коллектор

2016, 71 мин
Постер к фильму Разбуди меня 2016
7.5

Разбуди меня

2016, 91 мин
Постер к фильму Огни большой деревни 2016
8.0

Огни большой деревни

2016, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зоология 2016
6.4

Зоология

2016, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пионеры-герои 2015
7.0

Пионеры-герои

2015, 110 мин
Постер к фильму Про Любовь 2015
7.9

Про Любовь

2015, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гость 2015
5.8

Гость

2015, 99 мин
Бесплатно