Российское фестивальное кино

8.3
Обе Две
2024, 96 мин
7.1
Особенности национальной больницы
2024, 78 мин
8.8
Любовь зла
2024, 82 мин
7.5
Лгунья
2024, 82 мин
8.9
Мухадракон
2023, 109 мин
Бесплатно
7.8
Свет
2023, 103 мин
6.6
Клетка ищет птицу
2023, 87 мин
7.0
Осьминог
2023, 87 мин
Бесплатно
5.8
Привет, мама
2022, 109 мин
7.2
Дело
2021, 106 мин
8.4
На выдохе
2021, 97 мин
7.5
Мама, я дома
2021, 104 мин
8.0
Книга Моря
2021, 85 мин
6.7
Разжимая кулаки
2021, 96 мин
7.4
На дальних рубежах
2021, 76 мин
6.4
Дважды два
2021, 82 мин
Бесплатно
6.1
Герда
2021, 121 мин
7.0
Купе номер 6
2021, 102 мин
7.0
Черный снег
2020, 80 мин
Бесплатно
6.4
Конференция
2020, 129 мин
9.0
Хэппи-энд
2020, 100 мин
8.2
Дорогие товарищи!
2020, 120 мин
8.0
Пугало
2020, 69 мин
Бесплатно
7.4
Печень или история одного стартапа
2019, 86 мин
8.7
Бык
2019, 95 мин
7.1
Конец сезона
2019, 90 мин
Бесплатно
7.4
Амбивалентность
2018, 117 мин
7.9
Война Анны
2018, 71 мин
Бесплатно
7.3
Сердце мира
2018, 119 �мин
8.3
Облепиховое лето
2018, 87 мин
6.5
Кислота
2018, 93 мин
Бесплатно
7.5
Айка
2018, 109 мин
7.4
Заложники
2017, 99 мин
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
8.0
Девушка с косой
2017, 85 мин
8.4
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
2017, 86 мин
Бесплатно
7.8
Три сестры
2017, 123 мин
Бесплатно
9.3
Жили-были
2017, 83 мин
Бесплатно
8.2
Его дочь
2016, 96 мин
7.3
Хармс
2016, 91 мин
8.4
Хороший мальчик
2016, 91 мин
Бесплатно
8.2
Коллектор
2016, 71 мин
7.5
Разбуди меня
2016, 91 мин
8.0
Огни большой деревни
2016, 78 мин
Бесплатно
6.4
Зоология
2016, 86 мин
Бесплатно
7.0
Пионеры-герои
2015, 110 мин
7.9
Про Любовь
2015, 110 мин
Бесплатно
5.8
Гость
2015, 99 мин
Бесплатно