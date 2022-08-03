Контрибуция (фильм, 2015) смотреть онлайн

Пермь, 1918 год. Армия белого генерала Пепеляева отвоевывает город, но без провизии и ресурсов солдаты долго не протянут. Генерал просит промышленников и богачей Перми помочь деньгами или товарами. Вдова купца Чагина жертвует дорогостоящий алмаз, который вскоре загадочным образом пропадает.

