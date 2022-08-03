9.02015, Контрибуция
Исторический, Детектив161 мин12+
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Контрибуция (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Пермь, 1918 год. Армия белого генерала Пепеляева отвоевывает город, но без провизии и ресурсов солдаты долго не протянут. Генерал просит промышленников и богачей Перми помочь деньгами или товарами. Вдова купца Чагина жертвует дорогостоящий алмаз, который вскоре загадочным образом пропадает.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Детектив
КачествоSD
Время161 мин / 02:41
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ССРежиссёр
Сергей
Снежкин
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актриса
Елизавета
Боярская
- НТАктриса
Надежда
Толубеева
- Актёр
Илья
Носков
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- Актёр
Артур
Ваха
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актёр
Игорь
Черневич
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- СССценарист
Сергей
Снежкин
- ЛЮСценарист
Леонид
Юзефович
- ЭППродюсер
Эдуард
Пичугин
- ВЮХудожник
Владимир
Южаков
- СМОператор
Сергей
Мачильский