Контрибуция
Wink
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Контрибуция
9.02015, Контрибуция
Исторический, Детектив161 мин12+

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Контрибуция (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Пермь, 1918 год. Армия белого генерала Пепеляева отвоевывает город, но без провизии и ресурсов солдаты долго не протянут. Генерал просит промышленников и богачей Перми помочь деньгами или товарами. Вдова купца Чагина жертвует дорогостоящий алмаз, который вскоре загадочным образом пропадает.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Детектив
Качество
SD
Время
161 мин / 02:41

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb