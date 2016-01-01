Хармс (фильм, 2016) смотреть онлайн

Он сам считает себя гением, но издательства отказываются печатать его произведения. Он любит женщин, но те не всегда его понимают. Постоянное отсутствие денег и отстраненность от реальности. Элегантный пижон Даниил Ювачев называет себя не менее эффектно – Хармс. Он завсегдатай беспрерывных литературных тусовок и любитель эпатажа. Живя в обществе, он совершенно от него оторван. Хармс бросает вызов времени, смело кидается в пучину действительности, размытой и вполне условной, с той же долей противоречий, какой была исполнена его натура.



В атмосфере его ветхой квартиры и редакции детских журналов «Чиж» и «Еж», ленинградских улиц, набережных и крыш разворачивается удивительная битва человека с самим собой, своими пороками, страстями, с целым миром, в котором он существует, будто запертый в клетку. Справится ли он с давлением общества, любовными коллизиями, невозможностью заниматься творчеством?



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