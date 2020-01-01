Черный снег
Wink
Фильмы
Черный снег
7.02020, Черный снег
Драмы80 мин18+

Черный снег (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Исколесив Якутию вдоль и поперeк, дальнобойщик Гоша нашeл настоящее сокровище. Причeм в своей родной деревне. Оказывается, у его односельчан низкая устойчивость к алкоголю, и подсадить их на пьянство – раз плюнуть. Остальное – дело техники. Спившиеся жители деревни за очередную порцию водки готовы продать что угодно. Предприимчивый Гоша начинает снабжать их спиртным в обмен на дичь, которая в городе в большом дефиците.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черный снег»

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