Черный снег (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Исколесив Якутию вдоль и поперeк, дальнобойщик Гоша нашeл настоящее сокровище. Причeм в своей родной деревне. Оказывается, у его односельчан низкая устойчивость к алкоголю, и подсадить их на пьянство – раз плюнуть. Остальное – дело техники. Спившиеся жители деревни за очередную порцию водки готовы продать что угодно. Предприимчивый Гоша начинает снабжать их спиртным в обмен на дичь, которая в городе в большом дефиците.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СБРежиссёр
Степан
Бурнашев
- ФЛАктёр
Федот
Львов
- ИНАктриса
Ирина
Никифорова
- КСАктёр
Кирилл
Семенов
- ВБАктёр
Василий
Борисов
- ИПАктёр
Иван
Попов
- ЮААктёр
Юрий
Афанасьев
- ВПАктёр
Владислав
Портнягин
- АСАктриса
Александра
Софронеева
- ДБАктёр
Дмитрий
Баишев
- ЕХАктриса
Екатерина
Хоютанова
- СБСценарист
Степан
Бурнашев
- СБПродюсер
Степан
Бурнашев
- СБМонтажёр
Степан
Бурнашев
- САОператор
Семён
Аманатов
- АГКомпозитор
Андрей
Гурьянов