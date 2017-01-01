Нелюбовь (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Судьба ребенка, который стал жертвой равнодушия родителей. Звездный дуэт триллера «Черное облако» Марьяна Спивак и Алексей Розин в драме-номинанте на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA от Андрея Звягинцева.



Женя и Борис — семейная пара, которая когда-то была счастлива. Однако сейчас они мечтают лишь об одном — как можно скорее получить документы о разводе. Каждый из них уже начал строить новую жизнь на стороне, а пересечения бывших возлюбленных дома сопровождаются бесконечными претензиями и скандалами. Утонув в несчастье неудавшейся супружеской жизни, Женя и Борис словно забыли, что у них есть ребенок — единственный сын. Неожиданно после очередной ссоры мамы и папы маленький Алеша исчезает. Смогут ли родители вернуть сына?



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