Нелюбовь (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Судьба ребенка, который стал жертвой равнодушия родителей. Звездный дуэт триллера «Черное облако» Марьяна Спивак и Алексей Розин в драме-номинанте на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA от Андрея Звягинцева.
Женя и Борис — семейная пара, которая когда-то была счастлива. Однако сейчас они мечтают лишь об одном — как можно скорее получить документы о разводе. Каждый из них уже начал строить новую жизнь на стороне, а пересечения бывших возлюбленных дома сопровождаются бесконечными претензиями и скандалами. Утонув в несчастье неудавшейся супружеской жизни, Женя и Борис словно забыли, что у них есть ребенок — единственный сын. Неожиданно после очередной ссоры мамы и папы маленький Алеша исчезает. Смогут ли родители вернуть сына?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Звягинцев
- Актриса
Марьяна
Спивак
- Актёр
Алексей
Розин
- МНАктёр
Матвей
Новиков
- Актриса
Марина
Васильева
- АКАктёр
Андрис
Кейшс
- Актёр
Алексей
Фатеев
- Актёр
Сергей
Борисов
- Актриса
Наталия
Потапова
- Актриса
Анна
Гуляренко
- Актёр
Артём
Жигулин
- ОНСценарист
Олег
Негин
- Сценарист
Андрей
Звягинцев
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- ГФПродюсер
Глеб
Фетисов
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маракулина
- АММонтажёр
Анна
Масс
- МКОператор
Михаил
Кричман
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин