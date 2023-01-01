Биография

Матвей Новиков – российский актер. Родился в Москве 12 ноября 2003 г. Будучи одним из обычных московских школьников и учеников театральной студии будущий известный актер Матвей Новиков в 14 лет впервые пришел с матерью на кастинг в киножурнал «Ералаш» и успешно его прошел. В одном из выпусков он сыграл своего ровесника. Так его данные попали в картотеку «Мосфильма» и вошли в число 250 актеров, просмотренных Андреем Звягинцевым для съемок драмы «Нелюбовь» (2017 г.). На главную роль Матвея Новикова утвердил лично режиссер, а после выхода на экран картина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Драма получила множество наград, в числе которых приз жюри Каннского кинофестиваля, а также премия «Сезар» и «Золотой орел». В том же году артист принял участие в съемках широкоэкранной версии детского тележурнала «Ералаш в кино». В 2020 г. на экран вышел 4-й фильм Матвея Новикова – драма Андрея Зайцева «Блокадный дневник», основанная на реальных событиях в Ленинграде в тяжелые годы Великой Отечественной войны. По сюжету актер играет роль одного из детдомовцев. Кинокартина получила награду ММКФ в категории «Лучший фильм».