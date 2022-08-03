Документальный фильм с элементами анимации о морских охотниках Чукотки, каждый день выходящих на поиски добычи. Параллельно с бытовыми съeмками фильм расскажет ключевой для народов Чукотки миф о женщине, родившей кита. Легенда и реальность смешиваются в единую историю о совместном существовании человека и природы.

