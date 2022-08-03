Книга Моря
Wink
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Книга Моря
8.12021, Книга Моря
Документальный, Мультфильм85 мин12+

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Книга Моря (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Документальный фильм с элементами анимации о морских охотниках Чукотки, каждый день выходящих на поиски добычи. Параллельно с бытовыми съeмками фильм расскажет ключевой для народов Чукотки миф о женщине, родившей кита. Легенда и реальность смешиваются в единую историю о совместном существовании человека и природы.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb