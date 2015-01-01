Про Любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Владимир Машков, Александра Бортич и Рената Литвинова в отечественном альманахе от Анны Меликян о людях, пытающихся найти любовь в столице.



Сюжет пяти новелл разворачивается в Москве и раскрывает разнообразные аспекты самого светлого чувства на земле — любви. Молодая пара, увлекающаяся аниме-культурой, сталкивается с проблемами в отношениях. Сотрудница крупной компании соглашается стать содержанкой состоятельного начальника, но в тот же вечер получает предложение руки и сердца от любимого, но бедного парня. Японка приезжает в Москву, чтобы найти русского мужа, однако ее сердце пленяет сосед по номеру в отеле. Все эти истории проливают свет на судьбы разных людей, которые стремятся найти истинную любовь и счастье в огромном мегаполисе.



