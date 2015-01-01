Про Любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Владимир Машков, Александра Бортич и Рената Литвинова в отечественном альманахе от Анны Меликян о людях, пытающихся найти любовь в столице.
Сюжет пяти новелл разворачивается в Москве и раскрывает разнообразные аспекты самого светлого чувства на земле — любви. Молодая пара, увлекающаяся аниме-культурой, сталкивается с проблемами в отношениях. Сотрудница крупной компании соглашается стать содержанкой состоятельного начальника, но в тот же вечер получает предложение руки и сердца от любимого, но бедного парня. Японка приезжает в Москву, чтобы найти русского мужа, однако ее сердце пленяет сосед по номеру в отеле. Все эти истории проливают свет на судьбы разных людей, которые стремятся найти истинную любовь и счастье в огромном мегаполисе.
Рейтинг
- Режиссёр
Анна
Меликян
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Василий
Ракша
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Владимир
Машков
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Александра
Бортич
- МДАктриса
Мария
Данилюк
- АМСценарист
Андрей
Мигачев
- Сценарист
Анна
Меликян
- ВМСценарист
Влад
Малахов
- Продюсер
Анна
Меликян
- ВКПродюсер
Валерия
Козловская
- Художница
Анна
Чистова
- МИМонтажёр
Михаил
Игонин
- ДКМонтажёр
Дмитрий
Корабельников
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- Оператор
Федор
Лясс
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов