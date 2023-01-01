Wink
Фильмы
Про Любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «Про Любовь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Про Любовь»

Режиссёры

Анна Меликян

Анна Меликян

Режиссёр

Актёры

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Актрисалектор
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

Актёржених
Мария Шалаева

Мария Шалаева

АктрисаЛена
Василий Ракша

Василий Ракша

АктёрИгорь
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь

АктрисаЛиза
Владимир Машков

Владимир Машков

АктёрВиктор Борисович
Алексей Филимонов

Алексей Филимонов

АктёрГриша
Евгений Цыганов

Евгений Цыганов

АктёрБорис
Александра Бортич

Александра Бортич

АктрисаСаша
Мария Данилюк

Мария Данилюк

АктрисаМила

Сценаристы

Андрей Мигачев

Андрей Мигачев

Сценарист
Анна Меликян

Анна Меликян

Сценарист
Влад Малахов

Влад Малахов

Сценарист

Продюсеры

Анна Меликян

Анна Меликян

Продюсер
Валерия Козловская

Валерия Козловская

Продюсер

Художники

Анна Чистова

Анна Чистова

Художница

Монтажёры

Михаил Игонин

Михаил Игонин

Монтажёр
Дмитрий Корабельников

Дмитрий Корабельников

Монтажёр
Роман Ермолаев

Роман Ермолаев

Монтажёр

Операторы

Федор Лясс

Федор Лясс

Оператор

Композиторы

Дмитрий Емельянов

Дмитрий Емельянов

Композитор