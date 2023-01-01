Отечественное кино про войну
Wink
Все подборки
Отечественное кино про войну

Отечественное кино про войну

Коллекция российских и советских военных фильмов.

Фильмы
Постер к фильму Мы смерти смотрели в лицо 1980
9.3

Мы смерти смотрели в лицо

1980, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорога на Рюбецаль 1971
8.9

Дорога на Рюбецаль

1971, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Подсолнухи 1970
9.1

Подсолнухи

1970, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гатчина. Молчание Сильвии 2024
9.5

Гатчина. Молчание Сильвии

2024, 60 мин
Бесплатно
Постер к фильму Семь черных бумаг 2022
7.8

Семь черных бумаг

2022, 96 мин
Постер к фильму Сокровища партизанского леса 2022
8.7

Сокровища партизанского леса

2022, 98 мин
Постер к фильму Битва за Родину 2023
7.9

Битва за Родину

2023, 101 мин
Постер к фильму Воздух 2023
8.1

Воздух

2023, 151 мин
Постер к фильму 12 2007
9.2

12

2007, 153 мин
Постер к фильму Часы остановились в полночь 1958
8.8

Часы остановились в полночь

1958, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Улица младшего сына 1962
9.3

Улица младшего сына

1962, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Третья ракета 1963
8.8

Третья ракета

1963, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тревоги первых птиц 1985
8.7

Тревоги первых птиц

1985, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сыновья уходят в бой 1969
9.0

Сыновья уходят в бой

1969, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я родом из детства 1966
8.9

Я родом из детства

1966, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кадиш 2019
8.2

Кадиш

2019, 83 мин
Бесплатно
Посте�р к фильму Знак беды 1986
8.6

Знак беды

1986, 142 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зимородок 1972
9.4

Зимородок

1972, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Восточный коридор 1966
8.2

Восточный коридор

1966, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Крушение империи 1970
8.5

Крушение империи

1970, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Война под крышами 1967
8.6

Война под крышами

1967, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пятерка отважных 1970
9.0

Пятерка отважных

1970, 72 мин
Бесплатно
Постер к фильму Из ада в ад 1996
8.7

Из ада в ад

1996, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Западня 1966
8.3

Западня

1966, 28 мин
Бесплатно
Постер к фильму Полонез Огинского 1971
9.5

Полонез Огинского

1971, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свадебная ночь 1980
8.8

Свадебная ночь

1980, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пламя 1974
9.4

Пламя

1974, 149 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жди меня, Анна 1969
8.4

Жди меня, Анна

1969, 67 мин
Бесплатно
Постер к фильму Первый взвод 1932
8.3

Первый взвод

1932, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мама, я жив! 1985
9.3

Мама, я жив!

1985, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму В августе 44-го 2001
9.5

В августе 44-го

2001, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Братушка 1975
8.8

Братушка

1975, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Батька 1971
9.2

Батька

1971, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Семь пар нечистых 2018
8.8

Семь пар нечистых

2018, 83 мин
Постер к фильму Снайпер Саха 2010
8.7

Снайпер Саха

2010, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Журавли над Ильменем 2005
8.0

Журавли над Ильменем

2005, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Помилование 2023
8.4

Помилование

2023, 96 мин
Постер к фильму Слуга государев 2022
8.6

Слуга государев

2022, 113 мин
Бесплатно
Постер к фильму Слово. Война 2023
6.9

Слово. Война

2023, 100 мин
Постер к фильму Нюрнберг 2023
8.8

Нюрнберг

2023, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Праведник 2022
9.3

Праведник

2022, 156 мин
Постер к фильму Перегон 2006
8.4

Перегон

2006, 139 мин
Постер к фильму VНУК 2022
7.1

VНУК

2022, 79 мин
Постер к фильму Война Анны 2018
7.9

Война Анны

2018, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Солдаты 1956
9.0

Солдаты

1956, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кочубей 1958
9.0

Кочубей

1958, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дожить до рассвета 1975
8.5

Дожить до рассвета

1975, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жеребенок 1959
8.9

Жеребенок

1959, 39 мин
Бесплатно