Отечественное кино про войну
Коллекция российских и советских военных фильмов.
9.3
Мы смерти смотрели в лицо
1980, 70 мин
Бесплатно
8.9
Дорога на Рюбецаль
1971, 88 мин
Бесплатно
9.1
Подсолнухи
1970, 103 мин
Бесплатно
9.5
Гатчина. Молчание Сильвии
2024, 60 мин
Бесплатно
7.8
Семь черных бумаг
2022, 96 мин
8.7
Сокровища партизанского леса
2022, 98 мин
7.9
Битва за Родину
2023, 101 мин
8.1
Воздух
2023, 151 мин
9.2
12
2007, 153 мин
8.8
Часы остановились в полночь
1958, 97 мин
Бесплатно
9.3
Улица младшего сына
1962, 94 мин
Бесплатно
8.8
Третья ракета
1963, 75 мин
Бесплатно
8.7
Тревоги первых птиц
1985, 84 мин
Бесплатно
9.0
Сыновья уходят в бой
1969, 93 мин
Бесплатно
8.9
Я родом из детства
1966, 89 мин
Бесплатно
8.2
Кадиш
2019, 83 мин
Бесплатно
8.6
Знак беды
1986, 142 мин
Бесплатно
9.4
Зимородок
1972, 79 мин
Бесплатно
8.2
Восточный коридор
1966, 94 мин
Бесплатно
8.5
Крушение империи
1970, 93 мин
Бесплатно
8.6
Война под крышами
1967, 92 мин
Бесплатно
9.0
Пятерка отважных
1970, 72 мин
Бесплатно
8.7
Из ада в ад
1996, 101 мин
Бесплатно
8.3
Западня
1966, 28 мин
Бесплатно
9.5
Полонез Огинского
1971, 83 мин
Бесплатно
8.8
Свадебная ночь
1980, 63 мин
Бесплатно
9.4
Пламя
1974, 149 мин
Бесплатно
8.4
Жди меня, Анна
1969, 67 мин
Бесплатно
8.3
Первый взвод
1932, 83 мин
Бесплатно
9.3
Мама, я жив!
1985, 70 мин
Бесплатно
9.5
В августе 44-го
2001, 105 мин
Бесплатно
8.8
Братушка
1975, 76 мин
Бесплатно
9.2
Батька
1971, 88 мин
Бесплатно
8.8
Семь пар нечистых
2018, 83 мин
8.7
Снайпер Саха
2010, 81 мин
Бесплатно
8.0
Журавли над Ильменем
2005, 98 мин
Бесплатно
8.4
Помилование
2023, 96 мин
8.6
Слуга государев
2022, 113 мин
Бесплатно
6.9
Слово. Война
2023, 100 мин
8.8
Нюрнберг
2023, 124 мин
Бесплатно
9.3
Праведник
2022, 156 мин
8.4
Перегон
2006, 139 мин
7.1
VНУК
2022, 79 мин
7.9
Война Анны
2018, 71 мин
Бесплатно
9.0
Солдаты
1956, 100 мин
Бесплатно
9.0
Кочубей
1958, 102 мин
Бесплатно
8.5
Дожить до рассвета
1975, 73 мин
Бесплатно
8.9
Жеребенок
1959, 39 мин
Бесплатно