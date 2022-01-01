Семь черных бумаг (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мальчишки из осетинского села договариваются с почтальоном, чтобы он не доставлял извещения о смерти, пока не закончится Великая Отечественная война. Пронзительная драма из программы «Русские премьеры» ММКФ, худруком которой стал Клим Шипенко.



Где-то высоко в горах Северной Осетии затерялось небольшое село. На дворе 1942 год, мужчины ушли воевать с нацистами, так что среди жителей остались лишь женщины, старики и дети. В отдельных семьях — большое горе, ведь им по почте приходят «черные бумаги», сообщающие о гибели родственников. Два брата, Бечыр и Дзамбул, видят, в какое отчаяние впадают люди от горя, получив дурные вести, и решают пойти на хитрость. Они просят почтальона Иласа, такого же подростка, как и они сами, прятать роковые письма, пока война не подойдет к концу.



Но может ли обман мальчишек спасти матерей от страданий? Об этом расскажет наполненная магическим реализмом драма «Семь черных бумаг» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



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