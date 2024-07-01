Подсолнухи (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Роман двух темпераментных возлюбленных развивался столь стремительно, что уже после нескольких интимных встреч они решили пожениться, ведь молодожёну полагается отсрочка от призыва. Увы, короткий отпуск, наполненный страстью, пролетел незаметно, а хитроумные попытки «откосить» от армии привели к тому, что молодому супругу пришлось отправиться не в Африку, а на русский фронт, в снега и морозы бескрайней России.



По окончании войны Антонио не вернулся в Италию – он «пропал без вести». Но Джованна не могла примириться с мыслью о смерти любимого, она верила, что он был ранен, потерял память и живет где-то в чужой стране. На последние деньги она отправляется на поиски мужа в далекую Россию... Там её ждало потрясающее открытие…

