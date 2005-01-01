Журавли над Ильменем (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Якутская военная драма о героической битве на озере Ильмень во время Великой Отечественной войны. 1943 год. Мужчин из маленького якутского поселения забирают на фронт для выполнения важного военного задания — освободить город Старая Русса от немецких войск. Из 700 солдат формируют особую лыжную бригаду. Совсем еще юному бойцу, недавно сыгравшему свадьбу, предстоит расстаться со своей молодой женой и присоединиться к отряду. На войне он столкнется со смертью и жестокостью, но не легче будет и тем, кто остался в плену. Больше об этом малоизвестном эпизоде Великой Отечественной войны вы узнаете из ленты «Журавли над Ильменем» — фильм 2005 года можно смотреть онлайн на Wink!



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