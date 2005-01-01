Журавли над Ильменем (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Якутская военная драма о героической битве на озере Ильмень во время Великой Отечественной войны. 1943 год. Мужчин из маленького якутского поселения забирают на фронт для выполнения важного военного задания — освободить город Старая Русса от немецких войск. Из 700 солдат формируют особую лыжную бригаду. Совсем еще юному бойцу, недавно сыгравшему свадьбу, предстоит расстаться со своей молодой женой и присоединиться к отряду. На войне он столкнется со смертью и жестокостью, но не легче будет и тем, кто остался в плену. Больше об этом малоизвестном эпизоде Великой Отечественной войны вы узнаете из ленты «Журавли над Ильменем» — фильм 2005 года можно смотреть онлайн на Wink!
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- НАРежиссёр
Никита
Аржаков
- ФЛАктёр
Федот
Львов
- НМАктриса
Нюргуяна
Михайлова
- ИДАктёр
Илья
Данилевский
- МСАктриса
Марина
Слепнева
- РСАктриса
Раиса
Слепцова
- ТМАктриса
Татьяна
Мыреева
- СБАктриса
Софья
Баранова
- ЗПАктриса
Зоя
Попова
- АМАктриса
Александра
Мучкина
- НУАктриса
Надежда
Ушницкая
- ЕНСценарист
Егор
Неймохов
- ССПродюсер
Степан
Сивцев-Доллу
- ДДХудожница
Дария
Дмитриева
- ИАОператор
Иннокентий
Аммосов
- АЕКомпозитор
Алексей
Егоров