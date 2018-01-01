Лучшие новые российские фильмы
Лучшие новые российские фильмы

Яркие отечественные кинокартины, вышедшие за последний год.

Постер к фильму Диодорова. Против течения 2024
9.5

Диодорова. Против течения

2024, 93 мин
Постер к фильму Лед 3 2024
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Папины дочки. Новогодние 2023
9.4

Папины дочки. Новогодние

2023, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вызов 2023
9.4

Вызов

2023, 163 мин
Постер к фильму 9 секунд 2024
9.3

9 секунд

2024, 90 мин
Постер к фильму Тур с Иванушками 2024
9.2

Тур с Иванушками

2024, 111 мин
Постер к фильму Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения 2023
9.2

Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения

2023, 111 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мужское слово 2024
9.2

Мужское слово

2024, 93 мин
Постер к фильму Командир 2023
9.2

Командир

2023, 144 мин
Постер к фильму Повелитель ветра 2023
9.2

Повелитель ветра

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кракен 2025
9.1

Кракен

2025, 133 мин
Постер к фильму Карина 2024
9.1

Карина

2024, 90 мин
Постер к фильму Русский крест 2023
9.1

Русский крест

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мое любимое привидение 2024
9.0

Мое любимое привидение

2024, 88 мин
Постер к фильму Постучись в мою Тверь 2024
9.0

Постучись в мою Тверь

2024, 91 мин
Постер к фильму Дыхание 2023
9.0

Дыхание

2023, 95 мин
Постер к фильму Мухадракон 2023
8.9

Мухадракон

2023, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страсти по Матвею 2023
8.9

Страсти по Матвею

2023, 120 мин
Постер к фильму Нюрнберг. Многомерность зла 2023
8.9

Нюрнберг. Многомерность зла

2023, 150 мин
Постер к фильму Любви не бывает? 2024
8.9

Любви не бывает?

2024, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дороги Победы 2025
8.8

Дороги Победы

2025, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Батя 2: Дед 2025
8.8

Батя 2: Дед

2025, 84 мин
Постер к фильму Любовь зла 2024
8.8

Любовь зла

2024, 82 мин
Постер к фильму У людей так бывает 2023
8.8

У людей так бывает

2023, 94 мин
Постер к фильму Схватка 2024
8.8

Схватка

2024, 97 мин
Постер к фильму Непослушники 2024
8.8

Непослушники

2024, 107 мин
Постер к фильму Соловей против Муромца 2025
8.7

Соловей против Муромца

2025, 115 мин
Постер к фильму Бешенство 2023
8.7

Бешенство

2023, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Туда 2025
8.7

Туда

2025, 104 мин
Постер к фильму Красный шелк 2025
8.6

Красный шелк

2025, 145 мин
Постер к фильму Пророк. История Александра Пушкина 2025
8.6

Пророк. История Александра Пушкина

2025, 137 мин
Постер к фильму Зять 2024
8.6

Зять

2024, 76 мин
Постер к фильму Воровка 2023
8.5

Воровка

2023, 88 мин
Постер к фильму Василий 2024
8.5

Василий

2024, 107 мин
Постер к фильму В баню! 2024
8.5

В баню!

2024, 101 мин
Постер к фильму Притворись моим мужем 2025
8.5

Притворись моим мужем

2025, 88 мин
Постер к фильму Юрка 2024
8.5

Юрка

2024, 82 мин
Бесплатно
Постер к фильму Письма с фронта 2025
8.5

Письма с фронта

2025, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Говорит земля! 2024
8.4

Говорит земля!

2024, 115 мин
Постер к фильму Танцуй, Селедка! 2023
8.4

Танцуй, Селедка!

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму ON и Она 2024
8.4

ON и Она

2024, 92 мин
Постер к фильму Агата и сыск. Выгодный риск 2023
8.4

Агата и сыск. Выгодный риск

2023, 108 мин
Постер к фильму Обе Две 2024
8.3

Обе Две

2024, 96 мин
Постер к фильму Водитель-олигарх 2024
8.3

Водитель-олигарх

2024, 85 мин
Постер к фильму Бери да помни 2023
8.2

Бери да помни

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тимир 2023
8.2

Тимир

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму В потоке трех стихий 2024
8.2

В потоке трех стихий

2024, 81 мин
Постер к фильму Месть 2023
8.1

Месть

2023, 80 мин
Бесплатно