Лучшие новые российские фильмы
Яркие отечественные кинокартины, вышедшие за последний год.
9.5
Диодорова. Против течения
2024, 93 мин
9.5
Лед 3
2024, 134 мин
Бесплатно
9.4
Папины дочки. Новогодние
2023, 85 мин
Бесплатно
9.4
Вызов
2023, 163 мин
9.3
9 секунд
2024, 90 мин
9.2
Тур с Иванушками
2024, 111 мин
9.2
Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения
2023, 111 мин
Бесплатно
9.2
Мужское слово
2024, 93 мин
9.2
Командир
2023, 144 мин
9.2
Повелитель ветра
2023, 99 мин
Бесплатно
9.1
Кракен
2025, 133 мин
9.1
Карина
2024, 90 мин
9.1
Русский крест
2023, 80 мин
Бесплатно
9.0
Мое любимое привидение
2024, 88 мин
9.0
Постучись в мою Тверь
2024, 91 мин
9.0
Дыхание
2023, 95 мин
8.9
Мухадракон
2023, 109 мин
Бесплатно
8.9
Страсти по Матвею
2023, 120 мин
8.9
Нюрнберг. Многомерность зла
2023, 150 мин
8.9
Любви не бывает?
2024, 100 мин
Бесплатно
8.8
Дороги Победы
2025, 69 мин
Бесплатно
8.8
Батя 2: Дед
2025, 84 мин
8.8
Любовь зла
2024, 82 мин
8.8
У людей так бывает
2023, 94 мин
8.8
Схватка
2024, 97 мин
8.8
Непослушники
2024, 107 мин
8.7
Соловей против Муромца
2025, 115 мин
8.7
Бешенство
2023, 96 мин
Бесплатно
8.7
Туда
2025, 104 мин
8.6
Красный шелк
2025, 145 мин
8.6
Пророк. История Александра Пушкина
2025, 137 мин
8.6
Зять
2024, 76 мин
8.5
Воровка
2023, 88 мин
8.5
Василий
2024, 107 мин
8.5
В баню!
2024, 101 мин
8.5
Притворись моим мужем
2025, 88 мин
8.5
Юрка
2024, 82 мин
Бесплатно
8.5
Письма с фронта
2025, 89 мин
Бесплатно
8.4
Говорит земля!
2024, 115 мин
8.4
Танцуй, Селедка!
2023, 99 мин
Бесплатно
8.4
ON и Она
2024, 92 мин
8.4
Агата и сыск. Выгодный риск
2023, 108 мин
8.3
Обе Две
2024, 96 мин
8.3
Водитель-олигарх
2024, 85 мин
8.2
Бери да помни
2023, 80 мин
Бесплатно
8.2
Тимир
2023, 90 мин
Бесплатно
8.2
В потоке трех стихий
2024, 81 мин
8.1
Месть
2023, 80 мин
Бесплатно