Алексей Лукин, Анна Уколова и звезда городского фэнтези «Библиотекарь» Михаил Трухин в новогодней комедии от продюсеров хитов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Папины дочки. Новые».



У семьи Ивановых грандиозные планы на новогодние праздники: солнце, пляж и Красное море! Однако во время полета в Египет пассажиры сталкиваются с преступниками, которые перевозят на борту украденное из музея кольцо. В результате завязывается скандал и драка, и самолет совершает внеплановую посадку в Ереване. В канун Нового года отели забиты под завязку, но Ивановым повезло, ведь в Армении живет брат Гамлета, Давид. Стоило семейству расслабиться, как вдруг один из семьи Ивановых находит то самое украденное кольцо. Грабители намерены вернуть добычу и непременно заставят наших героев понервничать.



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