Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Алексей Лукин, Анна Уколова и звезда городского фэнтези «Библиотекарь» Михаил Трухин в новогодней комедии от продюсеров хитов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Папины дочки. Новые».
У семьи Ивановых грандиозные планы на новогодние праздники: солнце, пляж и Красное море! Однако во время полета в Египет пассажиры сталкиваются с преступниками, которые перевозят на борту украденное из музея кольцо. В результате завязывается скандал и драка, и самолет совершает внеплановую посадку в Ереване. В канун Нового года отели забиты под завязку, но Ивановым повезло, ведь в Армении живет брат Гамлета, Давид. Стоило семейству расслабиться, как вдруг один из семьи Ивановых находит то самое украденное кольцо. Грабители намерены вернуть добычу и непременно заставят наших героев понервничать.
Не пропустите премьеру полнометражного продолжения легендарного ситкома — фильм «Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения» (2023) онлайн и в хорошем качестве будет доступен 29 декабря на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Федотов
- Режиссёр
Сергей
Знаменский
- Актёр
Михаил
Трухин
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Алексей
Лукин
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ЮСАктриса
Юлия
Сорокина
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актёр
Ашот
Кещян
- Актёр
Андрей
Крыжний
- ОГАктриса
Олеся
Грибок
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- СТСценарист
Станислав
Тляшев
- АМСценарист
Артем
Милованов
- ЕЮСценарист
Евгений
Юранов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Владимир
Неклюдов
- Продюсер
Павел
Данилов
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- ОЗМонтажёр
Олег
Землянко
- ГВОператор
Григорий
Володин
- СРОператор
Сергей
Ряполов