Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения
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Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения

Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения (фильм, 2023) смотреть онлайн

9.32023, Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения
Комедия, Семейный111 мин18+
Знаменитое семейство попадает в праздничный переплет с украденной реликвией в солнечном Ереване

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О фильме

Алексей Лукин, Анна Уколова и звезда городского фэнтези «Библиотекарь» Михаил Трухин в новогодней комедии от продюсеров хитов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Папины дочки. Новые».

У семьи Ивановых грандиозные планы на новогодние праздники: солнце, пляж и Красное море! Однако во время полета в Египет пассажиры сталкиваются с преступниками, которые перевозят на борту украденное из музея кольцо. В результате завязывается скандал и драка, и самолет совершает внеплановую посадку в Ереване. В канун Нового года отели забиты под завязку, но Ивановым повезло, ведь в Армении живет брат Гамлета, Давид. Стоило семейству расслабиться, как вдруг один из семьи Ивановых находит то самое украденное кольцо. Грабители намерены вернуть добычу и непременно заставят наших героев понервничать.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения»