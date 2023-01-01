Папины дочки. Новогодние (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Новый год на райских островах? А может, лучше в Подмосковье? Праздничный спин-офф любимого сериала от создателей «Кухни» и «Вампиров средней полосы».



Первый сезон новых «Папиных дочек» закончился как раз накануне новогоднего торжества. Праздник уже на носу, а тут Васильевым как раз поступает предложение на миллион: давний друг семьи Аллигатор (олигарх Василий Федотов) приглашает всех махнуть на Мальдивы. Однако отец семейства Веник решительно отказывается: у него свои планы. Так папины дочки Лиза, Диана, Арина и Соня вместо песчаных пляжей отправятся в «шикарный горнолыжный комплекс» недалеко от города. Правда, на месте все окажется не таким уж шикарным — но семейный Новый год все равно состоится!



Какие сюрпризы и праздничные чудеса ждут героев? Узнайте в новогодней комедии с любимыми актерами «Папины дочки. Новогодние». Фильм станет доступен 28 декабря на портале Wink — можно смотреть на зимних каникулах всей семьей!



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