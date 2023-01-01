Папины дочки. Новогодние (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Новый год на райских островах? А может, лучше в Подмосковье? Праздничный спин-офф любимого сериала от создателей «Кухни» и «Вампиров средней полосы».
Первый сезон новых «Папиных дочек» закончился как раз накануне новогоднего торжества. Праздник уже на носу, а тут Васильевым как раз поступает предложение на миллион: давний друг семьи Аллигатор (олигарх Василий Федотов) приглашает всех махнуть на Мальдивы. Однако отец семейства Веник решительно отказывается: у него свои планы. Так папины дочки Лиза, Диана, Арина и Соня вместо песчаных пляжей отправятся в «шикарный горнолыжный комплекс» недалеко от города. Правда, на месте все окажется не таким уж шикарным — но семейный Новый год все равно состоится!
Какие сюрпризы и праздничные чудеса ждут героев? Узнайте в новогодней комедии с любимыми актерами «Папины дочки. Новогодние». Фильм станет доступен 28 декабря на портале Wink — можно смотреть на зимних каникулах всей семьей!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- ПДАктриса
Полина
Денисова
- Актёр
Алексей
Демидов
- МСАктёр
Михаил
Сотников
- АГСценарист
Аслан
Гу�гкаев
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев