Бери да помни
Wink
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Бери да помни
8.22023, Бери да помни
Комедии, Мелодрамы80 мин12+
Дед с внуком играют в старую татарскую игру, которая изменит жизнь целой деревни. Трогательная летняя история о семье

Бери да помни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Бери да помни» — смешная и грустная история о мальчике и его дедушке с бабушкой, которые начинают играть в легендарную татарскую игру, чтобы отвлечься от трагических новостей.

Ильхаму шесть лет, и он готовится пойти в первый класс. Лето он традиционно проводит в деревне с дедушкой Расимом и бабушкой Суфие. Уже скоро должны вернуться его родители, но Расиму кто-то звонит и передает тревожные известия. Он не готов пока говорить об этом с внуком, взамен предлагает тому поучаствовать в старой татарской игре «Бери да помни». Игроки разламывают куриную косточку и с этого момента должны говорить «Помню» всякий раз, когда берут что-то друг у друга. Если кто-то не выполнит условие, он должен исполнить желание другого игрока. Постепенно они втягивают в игру всю деревню, делая лето незабываемым для Ильхама.

Но долго ли Расим сможет избегать серьезного разговора? Об этом поведает «Бери да помни» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бери да помни»

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