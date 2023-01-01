Бери да помни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
«Бери да помни» — смешная и грустная история о мальчике и его дедушке с бабушкой, которые начинают играть в легендарную татарскую игру, чтобы отвлечься от трагических новостей.
Ильхам�у шесть лет, и он готовится пойти в первый класс. Лето он традиционно проводит в деревне с дедушкой Расимом и бабушкой Суфие. Уже скоро должны вернуться его родители, но Расиму кто-то звонит и передает тревожные известия. Он не готов пока говорить об этом с внуком, взамен предлагает тому поучаствовать в старой татарской игре «Бери да помни». Игроки разламывают куриную косточку и с этого момента должны говорить «Помню» всякий раз, когда берут что-то друг у друга. Если кто-то не выполнит условие, он должен исполнить желание другого игрока. Постепенно они втягивают в игру всю деревню, делая лето незабываемым для Ильхама.
Но долго ли Расим сможет избегать серьезного разговора? Об этом поведает «Бери да помни» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
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Рабит
Батулла
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Роза
Хайруллина
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Юнус
Таиров
- АХАктёр
Алмаз
Хамзин
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Нияз
Мубаракзянов
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Сирень
Байрамов
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Насибуллина
- НБАктёр
Нурбек
Батуллин
- ББСценарист
Байбулат
Батуллин
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Тагир
Мингазов
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Дарья
Беседина
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