Бери да помни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Бери да помни» — смешная и грустная история о мальчике и его дедушке с бабушкой, которые начинают играть в легендарную татарскую игру, чтобы отвлечься от трагических новостей.



Ильхам�у шесть лет, и он готовится пойти в первый класс. Лето он традиционно проводит в деревне с дедушкой Расимом и бабушкой Суфие. Уже скоро должны вернуться его родители, но Расиму кто-то звонит и передает тревожные известия. Он не готов пока говорить об этом с внуком, взамен предлагает тому поучаствовать в старой татарской игре «Бери да помни». Игроки разламывают куриную косточку и с этого момента должны говорить «Помню» всякий раз, когда берут что-то друг у друга. Если кто-то не выполнит условие, он должен исполнить желание другого игрока. Постепенно они втягивают в игру всю деревню, делая лето незабываемым для Ильхама.



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