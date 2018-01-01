Каннский кинофестиваль
Самый престижный киносмотр планеты: коллекция участников и победителей программы Каннского кинофестиваля разных лет.
6.6
Анора
2024, 133 мин
7.6
Птица
2024, 113 мин
Бесплатно
6.9
Партенопа
2024, 121 мин
6.2
Дикий алмаз
2024, 103 мин
6.1
Снова наступит рассвет
2024, 77 мин
8.8
Братья по нотам
2024, 102 мин
6.9
Анатомия падения
2023, 145 мин
6.7
Венсан должен умереть
2023, 103 мин
8.0
Идеальные дни
2023, 119 мин
Бесплатно
7.5
Королевство зверей
2023, 122 мин
5.1
Как заниматься сексом
2023, 87 мин
7.5
Природа любви
2023, 110 мин
7.8
Заговор в Каире
2022, 115 мин
6.4
Возвращение в Сеул
2022, 114 мин
Бесплатно
7.6
Решение уйти
2022, 132 мин
Бесплатно
4.1
Преступления будущего
2022, 102 мин
8.3
Посредники
2022, 124 мин
Бесплатно
7.5
Сядь за руль моей машины
2021, 172 мин
7.2
Дело
2021, 106 мин
6.7
Разжимая кулаки
2021, 96 мин
6.7
Герой
2021, 122 мин
7.1
Худший человек на свете
2021, 117 мин
Бесплатно
9.2
В поисках снежного барса
2021, 92 мин
Бесплатно
7.1
Купе номер 6
2021, 102 мин
6.4
Конференция
2020, 129 мин
6.6
Остров Бергмана
2020, 108 мин
6.0
Восхождение
2019, 93 мин
Бесплатно
6.7
Одной волшебной ночью
2019, 83 мин
Бесплатно
6.9
Бык
2019, 89 мин
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
6.9
На границе миров
2018, 105 мин
5.8
Экстаз
2018, 92 мин
7.5
Айка
2018, 109 мин
9.2
Ветреная река
2017, 102 мин
Бесплатно
6.5
Молодая женщина
2017, 93 мин
8.2
Нелюбовь
2017, 121 мин
8.4
Иллюзия любви
2016, 115 мин
Бесплатно
7.4
Коммивояжер
2016, 118 мин
Бесплатно
6.3
Персональный покупатель
2016, 101 мин
7.8
Макбет
2015, 108 мин
8.4
Лес самоубийц
2015, 106 мин
7.2
Дипан
2015, 109 мин
7.8
Охотник на лис
2014, 128 мин
Бесплатно
6.8
Я дышу
2014, 85 мин
8.5
Майор
2013, 95 мин
Бесплатно
9.3
Самый пьяный округ в мире
2012, 110 мин
6.6
Внутри Льюина Дэвиса
2012, 100 мин
Бесплатно
8.1
Королевство полной луны
2012, 89 мин
Бесплатно