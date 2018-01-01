Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль

Самый престижный киносмотр планеты: коллекция участников и победителей программы Каннского кинофестиваля разных лет.

Постер к фильму Анора 2024
6.6

Анора

2024, 133 мин
Постер к фильму Птица 2024
7.6

Птица

2024, 113 мин
Постер к фильму Партенопа 2024
6.9

Партенопа

2024, 121 мин
Постер к фильму Дикий алмаз 2024
6.2

Дикий алмаз

2024, 103 мин
Постер к фильму Снова наступит рассвет 2024
6.1

Снова наступит рассвет

2024, 77 мин
Постер к фильму Братья по нотам 2024
8.8

Братья по нотам

2024, 102 мин
Постер к фильму Анатомия падения 2023
6.9

Анатомия падения

2023, 145 мин
Постер к фильму Венсан должен умереть 2023
6.7

Венсан должен умереть

2023, 103 мин
Постер к фильму Идеальные дни 2023
8.0

Идеальные дни

2023, 119 мин
Постер к фильму Королевство зверей 2023
7.5

Королевство зверей

2023, 122 мин
Постер к фильму Как заниматься сексом 2023
5.1

Как заниматься сексом

2023, 87 мин
Постер к фильму Природа любви 2023
7.5

Природа любви

2023, 110 мин
Постер к фильму Заговор в Каире 2022
7.8

Заговор в Каире

2022, 115 мин
Постер к фильму Возвращение в Сеул 2022
6.4

Возвращение в Сеул

2022, 114 мин
Постер к фильму Решение уйти 2022
7.6

Решение уйти

2022, 132 мин
Постер к фильму Преступления будущего 2022
4.1

Преступления будущего

2022, 102 мин
Постер к фильму Посредники 2022
8.3

Посредники

2022, 124 мин
Постер к фильму Сядь за руль моей машины 2021
7.5

Сядь за руль моей машины

2021, 172 мин
Постер к фильму Дело 2021
7.2

Дело

2021, 106 мин
Постер к фильму Разжимая кулаки 2021
6.7

Разжимая кулаки

2021, 96 мин
Постер к фильму Герой 2021
6.7

Герой

2021, 122 мин
Постер к фильму Худший человек на свете 2021
7.1

Худший человек на свете

2021, 117 мин
Постер к фильму В поисках снежного барса 2021
9.2

В поисках снежного барса

2021, 92 мин
Постер к фильму Купе номер 6 2021
7.1

Купе номер 6

2021, 102 мин
Постер к фильму Конференция 2020
6.4

Конференция

2020, 129 мин
Постер к фильму Остров Бергмана 2020
6.6

Остров Бергмана

2020, 108 мин
Постер к фильму Восхождение 2019
6.0

Восхождение

2019, 93 мин
Постер к фильму Одной волшебной ночью 2019
6.7

Одной волшебной ночью

2019, 83 мин
Постер к фильму Бык 2019
6.9

Бык

2019, 89 мин
Постер к фильму Паразиты 2019
8.6

Паразиты

2019, 126 мин
Постер к фильму На границе миров 2018
6.9

На границе миров

2018, 105 мин
Постер к фильму Экстаз 2018
5.8

Экстаз

2018, 92 мин
Постер к фильму Айка 2018
7.5

Айка

2018, 109 мин
Постер к фильму Ветреная река 2017
9.2

Ветреная река

2017, 102 мин
Постер к фильму Молодая женщина 2017
6.5

Молодая женщина

2017, 93 мин
Постер к фильму Нелюбовь 2017
8.2

Нелюбовь

2017, 121 мин
Постер к фильму Иллюзия любви 2016
8.4

Иллюзия любви

2016, 115 мин
Постер к фильму Коммивояжер 2016
7.4

Коммивояжер

2016, 118 мин
Постер к фильму Персональный покупатель 2016
6.3

Персональный покупатель

2016, 101 мин
Постер к фильму Макбет 2015
7.8

Макбет

2015, 108 мин
Постер к фильму Лес самоубийц 2015
8.4

Лес самоубийц

2015, 106 мин
Постер к фильму Дипан 2015
7.2

Дипан

2015, 109 мин
Постер к фильму Охотник на лис 2014
7.8

Охотник на лис

2014, 128 мин
Постер к фильму Я дышу 2014
6.8

Я дышу

2014, 85 мин
Постер к фильму Майор 2013
8.5

Майор

2013, 95 мин
Постер к фильму Самый пьяный округ в мире 2012
9.3

Самый пьяный округ в мире

2012, 110 мин
Постер к фильму Внутри Льюина Дэвиса 2012
6.6

Внутри Льюина Дэвиса

2012, 100 мин
Постер к фильму Королевство полной луны 2012
8.1

Королевство полной луны

2012, 89 мин
