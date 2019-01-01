Бык (фильм, 2019) смотреть онлайн

Пронзительная драма, представленная на Каннском кинофестивале в 2019 году.



Крис — четырнадцатилетняя девочка из неблагополучной семьи. Она живет с бабушкой и младшей сестрой, пока их мать сидит в тюрьме. Как классический трудный подросток, Крис старается все делать назло взрослым и однажды предлагает друзьям ради забавы вломиться в соседний дом. Его жителем оказывается Эйб, бывший тореадор, который ловит юную бунтарку на месте преступления. В качестве наказания девочке приходится помогать по дому мрачному укротителю быков. Однако постепенно стена между Эйбом и Крис начинает рушиться, ведь они во многом похожи.



