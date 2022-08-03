О фильме
Шарли всего 17, и жизнь только начинается. Ее терзают страхи и сомнения, она еще многого боится и не слишком уверена в себе. Однажды в ее классе появляется новенькая. Красотка Сара сразу сближается с Шарли, и все в ее жизни меняется. Отношения девушек перерастают в необычную и опасную связь, от которой будет непросто освободиться и вновь вздохнуть полной грудью…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МЛРежиссёр
Мелани
Лоран
- ЖЖАктриса
Жозефин
Жапи
- ЛдАктриса
Лу
де Лааж
- ИКАктриса
Изабель
Карре
- ККАктриса
Клер
Кейм
- РБАктёр
Радивойе
Буквич
- РДАктриса
Роксана
Дюран
- ТСАктёр
Тома
Соливерес
- ККАктриса
Камилль
Клари
- ЛМАктёр
Лука
Мельява
- ЛГАктриса
Луиз
Гринбер
- ЖЛСценарист
Жюльен
Ламброшини
- МЛСценарист
Мелани
Лоран
- АБСценарист
Анн-Софи
Брасм
- Продюсер
Бруно
Леви
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- МШКомпозитор
Марк
Шуарен