Я дышу
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Я дышу

Я дышу (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.82014, Respire
Драма85 мин18+

О фильме

Шарли всего 17, и жизнь только начинается. Ее терзают страхи и сомнения, она еще многого боится и не слишком уверена в себе. Однажды в ее классе появляется новенькая. Красотка Сара сразу сближается с Шарли, и все в ее жизни меняется. Отношения девушек перерастают в необычную и опасную связь, от которой будет непросто освободиться и вновь вздохнуть полной грудью…

Страна
Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я дышу»