Паразиты (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Нищее семейство обманным путем устраивается на работу в дом богачей. Южнокорейский драматический триллер, получивший четыре «Оскара». Бедная, но неунывающая семья Кимов находится на самом дне общества. Родственники не могут найти приличную работу, живут в подвале и перебиваются случайными заработками. Однако они не упускают ни единой возможности получить что-нибудь бесплатно — даже интернет воруют из соседней закусочной. Все меняется, когда один из членов семьи, умный и образованный Ки У, находит работу репетитором в доме состоятельного семейства Паков. Чтобы туда устроиться, молодому человеку необходимо подделать документы о поступлении в колледж —ему на выручку приходит сестра, талантливая художница Ки Чон. Вскоре Ки У завоевывает расположение богачей и перевозит в их роскошный особняк всю свою семью, подставляя работающую там прислугу. Сможет ли семья Кимов забыть о нищем прошлом и укрепиться в высшем обществе, узнаете в нашумевшем драмеди «Паразиты» —фильм 2019 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе уже сейчас!
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Триллер
КачествоSD
Время126 мин / 02:06
