Коммивояжер
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Коммивояжер

Коммивояжер (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.42016, Forushande
Драмы, Триллеры118 мин18+

Сюжет

Отношения Эмада и Раны безоблачны, и у них много планов на будущее. Днем Эмад преподает в школе, а по вечерам супруги увлеченно репетируют спектакль по пьесе Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Семейная драма разворачивается, когда их новый дом превращается в место преступления.

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Информация

Страна
Франция, Иран
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.7 IMDb