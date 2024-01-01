Братья по нотам
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Братья по нотам

Братья по нотам (фильм, 2024) смотреть онлайн

8.82024, En fanfare
Драма, Комедия102 мин18+
Два незнакомых друг с другом брата внезапно находят друг друга и понимают, что их объединяет любовь к музыке. Драмеди о маленьких радостях
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О фильме

Двое братьев, разлученные в детстве, встречаются уже во взрослом возрасте и находят общий язык через увлечение музыкой. Драмеди «Братья по нотам» — фильм о маленьких радостях, которые помогают людям открыться друг другу.

Два брата Тибо и Джимми выросли порознь и теперь живут будто в разных мирах. Тибо — в мире классической музыки, он дирижер-звезда, чьи дни наполнены репетициями и изысканными концертами. А Джимми, напротив, — самый простой трудяга с фабрики, и его не мучают амбиции. Получив неутешительные новости, Тибо понимает, что помочь ему сможет только родственник, о котором он недавно узнал. Он отправляется к Джимми и открыто просит поддержки. Пытаясь восстановить утраченную связь с братом, Тибо ищет с ним что-то общее. Тут на помощь ему приходит любовь к музыке: оказывается, что Джимми — любитель поиграть на тромбоне в непрофессиональном оркестре. За разговорами о музыке и жизни два брата начинают ладить как по нотам.

Как они помогут друг другу, расскажет фильм «Братья по нотам» (2024). Смотреть онлайн его вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Братья по нотам»