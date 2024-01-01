Братья по нотам (фильм, 2024) смотреть онлайн

Двое братьев, разлученные в детстве, встречаются уже во взрослом возрасте и находят общий язык через увлечение музыкой. Драмеди «Братья по нотам» — фильм о маленьких радостях, которые помогают людям открыться друг другу.



Два брата Тибо и Джимми выросли порознь и теперь живут будто в разных мирах. Тибо — в мире классической музыки, он дирижер-звезда, чьи дни наполнены репетициями и изысканными концертами. А Джимми, напротив, — самый простой трудяга с фабрики, и его не мучают амбиции. Получив неутешительные новости, Тибо понимает, что помочь ему сможет только родственник, о котором он недавно узнал. Он отправляется к Джимми и открыто просит поддержки. Пытаясь восстановить утраченную связь с братом, Тибо ищет с ним что-то общее. Тут на помощь ему приходит любовь к музыке: оказывается, что Джимми — любитель поиграть на тромбоне в непрофессиональном оркестре. За разговорами о музыке и жизни два брата начинают ладить как по нотам.



Как они помогут друг другу, расскажет фильм «Братья по нотам» (2024). Смотреть онлайн его вы сможете на нашем видеосервисе Wink.





Братья по нотам смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.