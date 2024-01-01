Дикий алмаз (фильм, 2024) смотреть онлайн

Девушка со вздорным характером из маленького приморского городка стремится стать такой же известной, как Ким Кардашьян, и мечтает попасть на скандальное реалити-шоу. Пронзительная драма «Дикий алмаз» — фильм из программы Каннского кинофестиваля о современной Золушке.



19-летняя Лиана больше всего на свете мечтает стать звездой, подобно ее кумиру Ким Кардашьян. Она носит яркий макияж, вызывающе одевается и снимает видео для блога, в свободное время обворовывая магазины и продавая добычу скупщикам. Но вот на горизонте появляется реальный шанс сбежать из надоевшей рутины — кастинг на новый сезон шоу «Остров чудес», снимать который будут в США. Пройдя прослушивание, девушка с нетерпением ждет звонка продюсеров. Однако пока телефон молчит, Лиана продолжает испытывать мир вокруг на прочность.



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