Дикий алмаз (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Девушка со вздорным характером из маленького приморского городка стремится стать такой же известной, как Ким Кардашьян, и мечтает попасть на скандальное реалити-шоу. Пронзительная драма «Дикий алмаз» — фильм из программы Каннского кинофестиваля о современной Золушке.
19-летняя Лиана больше всего на свете мечтает стать звездой, подобно ее кумиру Ким Кардашьян. Она носит яркий макияж, вызывающе одевается и снимает видео для блога, в свободное время обворовывая магазины и продавая добычу скупщикам. Но вот на горизонте появляется реальный шанс сбежать из надоевшей рутины — кастинг на новый сезон шоу «Остров чудес», снимать который будут в США. Пройдя прослушивание, девушка с нетерпением ждет звонка продюсеров. Однако пока телефон молчит, Лиана продолжает испытывать мир вокруг на прочность.
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- АРРежиссёр
Агат
Ридингер
- АМАктёр
Алексис
Маненти
- АБАктриса
Андреа
Бесконд
- ИААктёр
Идир
Азугли
- АБАктриса
Антония
Буреси
- СБАктриса
Сандра
Бижу
- АНАктриса
Александра
Нуазье
- ЭРАктриса
Эшли
Романо
- ЛГАктриса
Леа
Горла
- КФАктриса
Килия
Фернан
- МХАктриса
Малу
Хебизи
- АРСценарист
Агат
Ридингер
- ДНПродюсер
Джудит
Нора
- ПБПродюсер
Присцилла
Бертин
- МДПродюсер
Мари
Дэрел
- АТХудожница
Астрид
Тоннелье
- ЛДМонтажёр
Лила
Дезиле
- ОИКомпозитор
Одри
Исмаэль