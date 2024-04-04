Венсан должен умереть (фильм, 2023) смотреть онлайн

Мужчина, вызывающий у окружающих неконтролируемые вспышки насилия, бежит в глушь — подальше от разъяренных толп. Абсурдистская драма, участвовавшая в «Неделе критики» в Каннах.



Жизнь обычного офисного работника Венсана катится под откос: сначала его жестоко избил ноутбуком стажер, потом сильно поранил ручкой бухгалтер. Никто из них не понимает, почему так поступил, но Венсана терзает странная мысль: он это заслужил. Неприятности продолжают преследовать его повсюду, пока он не осознает, что один его взгляд вызывает у людей непреодолимую ярость. Серьезно опасаясь за жизнь, Венсан уезжает в деревню, где надеется изолировать себя от людей. По дороге он встречает Марго, официантку из маленького ресторана, которая по какой-то причине не реагирует на его взгляд как все остальные. Или она все-таки разозлится на него, со временем?



