Венсан должен умереть (фильм, 2023) смотреть онлайн

Венсан должен умереть
Венсан должен умереть
6.72023, Vincent doit mourir
Комедия, Ужасы103 мин18+
Венсану все желают смерти, кроме симпатичной официантки. Абсурдистская драма с призом в Каннах
Мужчина, вызывающий у окружающих неконтролируемые вспышки насилия, бежит в глушь — подальше от разъяренных толп. Абсурдистская драма, участвовавшая в «Неделе критики» в Каннах.

Жизнь обычного офисного работника Венсана катится под откос: сначала его жестоко избил ноутбуком стажер, потом сильно поранил ручкой бухгалтер. Никто из них не понимает, почему так поступил, но Венсана терзает странная мысль: он это заслужил. Неприятности продолжают преследовать его повсюду, пока он не осознает, что один его взгляд вызывает у людей непреодолимую ярость. Серьезно опасаясь за жизнь, Венсан уезжает в деревню, где надеется изолировать себя от людей. По дороге он встречает Марго, официантку из маленького ресторана, которая по какой-то причине не реагирует на его взгляд как все остальные. Или она все-таки разозлится на него, со временем?

Распутать эту тайну поможет амбициозный французский дебют на стыке жанров «Венсан должен умереть» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, Ужасы, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb