Снова наступит рассвет (фильм, 2024) смотреть онлайн

24 часа из жизни девушки, переживающей из-за смерти молодого человека, отношения с которым она держала в тайне. Тонкая драма из Исландии «Снова наступит рассвет» — фильм, открывавший каннскую секцию «Особый �взгляд».



Уна и Дидди — студенты Исландской академии искусств, безумно влюбленные друг в друга. Однако об их романе практически никому не известно, ведь Дидди все никак не может закончить отношения с Кларой, с которой его разделяет огромное расстояние. Однажды вечером Дидди обещает Уне наконец-то поговорить со своей девушкой, однако через считанные часы погибает в аварии, которая шокирует всю страну. Теперь Уне приходится переживать огромную скорбь, скрывая ее от остального мира. Это становится особенно невыносимо, когда в Рейкьявик приезжает Клара, которую потрясли новости о смерти Дидди.



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