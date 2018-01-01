Wink
Фильмы для Весов

Мелодрамы и легкие комедии для гармоничных Весов.

9.2

Двое в одной жизни, не считая собаки

2025, 109 мин
9.1

Собачий побег

2023, 100 мин
9.3

Сводишь с ума

2025, 99 мин
9.1

Инспектор Гаврилов. Фильм о фильме

2025, 20 мин
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
8.7

Мой братик Мумия и сфинкс Шакабы

2018, 74 мин
9.5

Приходи на меня посмотреть

2000, 101 мин
8.7

Артист с большой дороги. Фильм о фильме

2024, 25 мин
8.9

Черная кошка, белый кот

1998, 123 мин
8.9

Реальная любовь

2003, 129 мин
9.6

Особенности национальной охоты

1995, 93 мин
9.3

О чем говорят мужчины

2010, 92 мин
9.3

Она видела небо

2019, 102 мин
9.2

Не/смотря ни на что

2017, 106 мин
9.5

Сирота казанская

1997, 78 мин
9.1

Достучаться до небес 2

2023, 106 мин
9.3

С любовью, Рози

2014, 98 мин
8.9

Бобро поржаловать!

2008, 101 мин
8.6

Слушая тишину

2006, 96 мин
9.2

Невезучие

2003, 83 мин
7.9

Озорная Такаги. Фильм

2022, 69 мин
9.0

Легкое поведение

2008, 92 мин
9.1

КостяНика. Время лета

2006, 96 мин
9.1

Красотки

1998, 88 мин
9.0

Между ангелом и бесом

1995, 107 мин
8.8

Красота внутри

2015, 121 мин
8.3

Детки: Инструкция не прилагается

2024, 94 мин
9.5

Ширли-Мырли

1995, 135 мин
8.9

Батя 2: Дед

2025, 84 мин
8.7

Поехавшие

2023, 99 мин
9.6

Особенности национальной рыбалки

1998, 94 мин
8.9

Я на перемотке!

2022, 84 мин
9.1

Шальная императрица

2025, 94 мин
8.0

Секрет на двоих

2024, 110 мин
9.1

Баба Мороз и тайна Нового года

2023, 96 мин
9.3

Пришельцы

1993, 102 мин
9.0

Добро пожаловать в семью

2021, 111 мин
9.5

Виват, гардемарины!

1991, 131 мин
8.9

За Палыча!

2023, 87 мин
8.8

Шах и мат

2024, 98 мин
8.6

Реальные упыри

2014, 81 мин
7.9

Безумное свидание

2025, 96 мин
8.1

В ожидании Дали

2023, 114 мин
8.7

Золотые руки

2023, 85 мин
8.4

Он и она

2017, 115 мин
8.0

При чем тут любовь?

2022, 104 мин
8.8

Хамелеон

2001, 81 мин
8.7

Туда

2025, 104 мин