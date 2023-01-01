Поехавшие (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Шесть пенсионеров из Нидерландов отправляются в поездку по Франции, где учатся вновь любить жизнь. Уютная комедия «Поехавшие» — фильм о маленьких радостях и большой дружбе в духе «Отеля "Мэриголд"».



К поездке по живописной Франции в маленьком автобусе присоединяются шесть пенсионеров, которым уже давно за 70. Мейбел, Сюзанна, Флори, Антон, Нинке и Йуп собираются отдохнуть, полюбоваться на пейзажи и провести время вдали от семей. Однако в процессе оказывается, что им непросто найти общий язык, а Тэйс, который присматривает за всей группой, явно переоценил свои организаторские способности.



Курьезные ситуации, в которые попадет эта компания, покажут «Поехавшие». Фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



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