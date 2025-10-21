Детки: Инструкция не прилагается (фильм, 2024) смотреть онлайн

Женщина, оставившая маленькую дочь на попечение отца-лоботряса, вновь появляется в их жизни спустя восемь лет. Фильм «Детки: Инструкция не прилагается» — драмеди об отношениях дочери и отца, ставшее новой интерпретацией сюжета, вдохновившего французский хит «2+1».



Беззаботный бабник Лео наслаждается жизнью на Канарах, как вдруг его навещает Джулия, одна из его многочисленных бывших. У нее на руках маленькая девочка, которой нет и года. Джулия утверждает, что это дочь Лео, а потом исчезает, оставив маленькую Альбу на воспитание отца. Проходит восемь лет. Кажется, что более крепкой и счастливой семьи, чем у Лео и Альбы, не найти. Вот только девочка постоянно спрашивает о матери, и отцу приходится придумывать причины, по которым она не может их навестить. Но вот внезапно Джулия вновь дает о себе знать, и на этот раз она хочет забрать Альбу у Лео.



Добьется ли она своего или отцовская любовь перевесит, расскажут «Детки: Инструкция не прилагается» (2024). Смотреть трогательную комедию вы сможете на видеосервисе Wink.

