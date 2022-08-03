Он и она
Он и она (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Mr & Mme Adelman
Комедия, Мелодрама115 мин18+
О фильме

Брак, созданный на небесах, или борьба, растянувшаяся на всю жизнь? Пронзительная французская мелодрама о любви на краю пропасти.

Виктор и Сара встретились случайно, но их будто бы свела сама судьба. Знакомство начинающего писателя и специалистки по классической литературе — начало долгой совместной истории. Однако страсть — это еще не показатель прочных отношений; те же вещи, которые объединяют влюбленных, впоследствии становятся камнем преткновения. Ведь оба без ума от книг и мечтают реализоваться как литераторы. Но не окажется ли их пути слишком близкими и опасными друг для друга? Смогут ли месье и мадам Адельман пронести любовь через года или их чувство не выдержит испытания временем?

Партнеры Николя Бедос и Дория Тилье — авторы сценария, режиссеры и исполнители главных ролей в фильме «Он и она», — смотреть онлайн драму можно на нашем видеопортале.

Бельгия, Франция
Комедия, Мелодрама
SD
115 мин / 01:55

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Он и она»