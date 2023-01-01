Собачий побег
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Собачий побег

Собачий побег (фильм, 2023) смотреть онлайн

9.12023, Valatty
Комедии, Мелодрамы100 мин12+
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Сюжет

Две влюбленных собаки сбегают от хозяев, чтобы быть вместе, но их поджидает немало опасностей. Всех, кто будет смотреть «Собачий побег», ждут невероятные приключения милых говорящих животных и трогательная история любви!

Собачка кокер-спаниель Амалу без ума от своего соседа, золотистого ретривера по имени Томи. Но их нежная любовь встречает серьезное препятствие — недовольство хозяев, которые настроены против смешения пород. Теперь, когда их счастье под угрозой, Томи и Амалу решаются на смелый шаг: четвероногие сбегают на свободу. Но бывшие домашние питомцы оказываются не готовы к вызовам, которые им бросает улица. Когда Амалу для бесчеловечных экспериментов похищают браконьеры, Томи бросается к ней на помощь. К счастью, вернуть его прекрасную леди псу помогут верные друзья.

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Информация

Страна
Индия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Приключения, Мелодрамы

Рейтинг

7.4 IMDb