Собачий побег (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Две влюбленных собаки сбегают от хозяев, чтобы быть вместе, но их поджидает немало опасностей. Всех, кто будет смотреть «Собачий побег», ждут невероятные приключения милых говорящих животных и трогательная история любви!



Собачка кокер-спаниель Амалу без ума от своего соседа, золотистого ретривера по имени Томи. Но их нежная любовь встречает серьезное препятствие — недовольство хозяев, которые настроены против смешения пород. Теперь, когда их счастье под угрозой, Томи и Амалу решаются на смелый шаг: четвероногие сбегают на свободу. Но бывшие домашние питомцы оказываются не готовы к вызовам, которые им бросает улица. Когда Амалу для бесчеловечных экспериментов похищают браконьеры, Томи бросается к ней на помощь. К счастью, вернуть его прекрасную леди псу помогут верные друзья.



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