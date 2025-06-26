Виват, гардемарины!
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Виват, гардемарины!

Виват, гардемарины! (фильм, 1991) смотреть онлайн

9.51991, Виват, гардемарины!
Приключения, Исторический131 мин12+

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О фильме

В основе авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах исторический факт - приезд в Россию инкогнито в 1744 году невесты наследника престола Петра III Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виват, гардемарины!»