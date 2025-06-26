Виват, гардемарины! (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.51991, Виват, гардемарины!
Приключения, Исторический131 мин12+
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О фильме
В основе авантюрно-приключенческого фильма о гардемаринах исторический факт - приезд в Россию инкогнито в 1744 году невесты наследника престола Петра III Софьи Фредерики Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Светлана
Дружинина
- Актёр
Сергей
Жигунов
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ПБАктёр
Паул
Буткевич
- ММАктёр
Михаил
Мамаев
- Актриса
Ольга
Машная
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Сценарист
Светлана
Дружинина
- ЮНСценарист
Юрий
Нагибин
- АНПродюсер
Александр
Нахимсон
- ВАХудожник
Владимир
Аронин
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев