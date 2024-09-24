Мой братик Мумия и сфинкс Шакабы (фильм, 2018) смотреть онлайн

Юный сын фараона мечтает вновь обрести человеческое обличие, чтобы вырасти и стать таким же великим, как его отец. Фильм «Мой братик Мумия и сфинкс Шакабы» — семейное фэнтези-приключение из Нидерландов о дружбе и поиске себя.



Ожившая мумия по имени Дамми дружит с мальчиком Гасом, его семьей и приятелями. Люди растут и меняются, тогда как Дамми, бывший когда-то сыном самого египетского фараона, обречен вечно оставаться мальчиком. Не желая мириться с такой участью, мумия решает добиться успеха другим способом и начинает искать в себе скрытые таланты — например, художника. Тем временем Гас и его отец узнают о существовании древней статуэтки сфинкса, которая может снова превратить Дамми в человека. Но найти волшебный артефакт не так-то просто.



Какие приключения ждут героев на пути к заветной статуэтке, расскажет «Мой братик Мумия и сфинкс Шакабы». Фильм 2015 года смотреть онлайн можно на Wink.



