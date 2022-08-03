Бобро поржаловать! (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Филипп Абрамс, начальник почтового отделения на юге Франции делает всe для того, чтобы быть переведeнным по службе в Кассис, райский уголок близ Марселя. Однако все его старания и мечты идут крахом, когда за мелкое служебное нарушение он получает дисциплинарный перевод на два года в Берг на Севере, близ Дюнкерка.Для людей с Юга Франции, наполненных стереотипами, Север — это ужас, полярный регион, населeнный грубыми существами, разговаривающими на непонятном языке.Что же ждет Филиппа в этом месте?

