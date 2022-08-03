Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 6
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
6-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 6
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Антон уезжает от семьи, чтобы самостоятельно разобраться с проблемами, которые возникли из-за Симоны. В доме пропадает электричество из-за слишком активного пользования телефонами, телевизором, плойкой и другими приборами, привычными для городской жизни. Отныне Борис запрещает Ивановым включать свет днем и раздает всем работу на участке, а Данила решает сделать биогенератор. Женская половина семьи считает, что Полина заработала посттравматическое расстройство, и просят ветеринара оказать ей помощь.

Сможет ли ветврач избавить женщину от недугов, узнаете в 5 сезоне комедии «Ивановы-Ивановы» — 6 серия онлайн уже сейчас доступна на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»