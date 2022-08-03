Антон уезжает от семьи, чтобы самостоятельно разобраться с проблемами, которые возникли из-за Симоны. В доме пропадает электричество из-за слишком активного пользования телефонами, телевизором, плойкой и другими приборами, привычными для городской жизни. Отныне Борис запрещает Ивановым включать свет днем и раздает всем работу на участке, а Данила решает сделать биогенератор. Женская половина семьи считает, что Полина заработала посттравматическое расстройство, и просят ветеринара оказать ей помощь.



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