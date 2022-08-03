Антон критикует брата за неумение вести бизнес и хочет доказать ему, что сможет продать весь залежавшийся сыр. Ваня и Даня уезжают в университет, а Эля пытается устроить себе выходной, однако у Полины и Лиды уже есть планы на девушку. Алексей помогает Борису продать сыр на рынке, выдавая его за итальянский. Преподаватель по английскому закрепляет за Данилой студентов по обмену: нужно организовать для них культурную программу. Об этом узнает Ваня, у которого рождается гениальная идея — отвезти итальянцев на участок к Борису.



Узнает ли об этом хозяин дома, расскажет 5 сезон сериала «Ивановы-Ивановы» — 4 серия онлайн уже сейчас доступна на нашем сервисе Wink!

