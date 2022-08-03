Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 4
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
4-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 4
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Антон критикует брата за неумение вести бизнес и хочет доказать ему, что сможет продать весь залежавшийся сыр. Ваня и Даня уезжают в университет, а Эля пытается устроить себе выходной, однако у Полины и Лиды уже есть планы на девушку. Алексей помогает Борису продать сыр на рынке, выдавая его за итальянский. Преподаватель по английскому закрепляет за Данилой студентов по обмену: нужно организовать для них культурную программу. Об этом узнает Ваня, у которого рождается гениальная идея — отвезти итальянцев на участок к Борису.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»