Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 8
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
8-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 8
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

На годовщину свадьбы Лида получает в подарок от мужа цветы, а он от нее — напоминание про развод. Полина советует Алексею устроить для жены романтическое свидание, как в юности. Тем временем Даня решает попробовать сварить сыр, и на помощь ему приходит соседская девушка Васька, что вызывает ревность у Эли. Хозяин фермы готовится к приезду комиссии — он хочет попасть на ярмарку производителей сыра, однако для участия нужно разрешение Председателя поселка, то есть его ненавистной соседки.

Как Борис поразит женщину, узнаете в очередном эпизоде сериала «Ивановы-Ивановы» — смотреть онлайн 8 серию 5 сезона можно на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»