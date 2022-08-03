На годовщину свадьбы Лида получает в подарок от мужа цветы, а он от нее — напоминание про развод. Полина советует Алексею устроить для жены романтическое свидание, как в юности. Тем временем Даня решает попробовать сварить сыр, и на помощь ему приходит соседская девушка Васька, что вызывает ревность у Эли. Хозяин фермы готовится к приезду комиссии — он хочет попасть на ярмарку производителей сыра, однако для участия нужно разрешение Председателя поселка, то есть его ненавистной соседки.



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