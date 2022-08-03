Леха уходит из дома, но до сих пор не может пережить расставание с Лидой. На рыбалке друзья вместе с дедом пытаются убедить его, что пора завязывать с алкоголем и начинать новую жизнь. Борис скармливает домашние голубцы собаке, потому что не может есть стряпню Нины, а Ваня устраивает Насте свидание в университете.



Не пропустите продолжение 5 сезона, смотрите сериал «Ивановы-Ивановы» — 14 серия бесплатно онлайн уже доступна на Wink!

