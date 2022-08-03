Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 10
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
5-й сезон
10-я серия
9.42021, Ивановы-Ивановы. Сезон 5. Серия 10
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2021) сезон 5 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Лида просыпается в ужасе от мысли, что этой ночью она переспала с бывшим мужем. Даня, Эля, Ваня и Настя проводят время вместе на пикнике на берегу водоема. Девочки ссорятся во время игры в волейбол, и попытки примирить их оборачиваются успехом, лишь когда на горизонте появляется Васька. Борис влюбляется в соседку и решаешь признаться ей в своих чувствах, но встречает у нее в огороде Леху…

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»