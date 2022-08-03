Лида просыпается в ужасе от мысли, что этой ночью она переспала с бывшим мужем. Даня, Эля, Ваня и Настя проводят время вместе на пикнике на берегу водоема. Девочки ссорятся во время игры в волейбол, и попытки примирить их оборачиваются успехом, лишь когда на горизонте появляется Васька. Борис влюбляется в соседку и решаешь признаться ей в своих чувствах, но встречает у нее в огороде Леху…



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