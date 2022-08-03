Антон просыпается в тюрьме, а в это время его семья ищет деньги, чтобы вернуть долг прокурору. Молодожены уезжают в свадебное путешествие, не зная, что папа Данилы сидит за решеткой. Ваня решает продавать ответы на экзамен по английскому, а Леха крадет фальшивые деньги. Но единственный реальный шанс вернуть Антона — продать особняк.



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